Advantest stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Advantest hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,00 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advantest 1,78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at