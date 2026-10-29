Advantest veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Advantest hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 267,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 109,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 477,73 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advantest 262,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at