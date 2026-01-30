Advantest: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advantest lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.

Advantest hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at