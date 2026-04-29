Advantest: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advantest hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 174,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 54,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 328,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 232,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 515,15 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Advantest ein Gewinn pro Aktie von 218,67 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 128,61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 779,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at