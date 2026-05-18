Advantex Marketing International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Advantex Marketing International hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at