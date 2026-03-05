Advantex Marketing International legte Quartalsergebnis vor

Advantex Marketing International ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Advantex Marketing International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Advantex Marketing International einen Umsatz von 0,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at