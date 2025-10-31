Advantex Marketing International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Advantex Marketing International hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,56 Prozent auf 1,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Advantex Marketing International ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Advantex Marketing International 4,24 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,18 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

