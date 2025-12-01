Advantex Marketing International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Advantex Marketing International ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Advantex Marketing International die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent auf 1,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at