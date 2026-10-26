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26.10.2026 06:31:29
Advenica AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Advenica AB hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 SEK gegenüber -0,070 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,1 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,3 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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