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20.07.2026 06:31:29
Advenica AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Advenica AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,240 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Advenica AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 60,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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