Advenica AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Advenica AB gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 SEK gegenüber 0,210 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Advenica AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 58,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at