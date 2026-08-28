eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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28.08.2026 05:10:40
Advent, Stripe abandon US$50 billion pursuit of PayPal: Bloomberg
PayPal has struggled with modernising its payment technologies as rivals seized market shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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