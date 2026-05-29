Advent-AWI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advent-AWI hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Advent-AWI mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at