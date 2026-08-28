Advent-AWI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Advent-AWI äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Advent-AWI 0,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at