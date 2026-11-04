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04.11.2026 06:31:28
Advent Hotels International Pvt legte Quartalsergebnis vor
Advent Hotels International Pvt hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 741,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Advent Hotels International Pvt 769,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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