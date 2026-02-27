International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
27.02.2026 13:21:50
Advent International explores bid for aerospace parts supplier Senior
Shares in FTSE 250 jump 20% after it opens talks with ‘limited number of third parties’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
