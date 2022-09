Advent Technologies und Brandenburg mit Drei-jah-res-ver-trag

Von Chris Wack

NEW YORK (Dow Jones)--Advent Technologies Holdings Inc. hat am Montag einen Dreijahresvertrag mit dem Land Brandenburg über die Lieferung von methanolbetriebenen Brennstoffzellensystemen unterzeichnet, die an ausgewählten kritischen Kommunikationsstandorten in der Region installiert werden sollen.

Nach Angaben des US-Unternehmens mit Sitz in Boston, Massachusetts, werden die methanolbetriebenen Brennstoffzellensysteme in den kommenden drei Jahren an mehreren Standorten des brandenburgischen BOS-Digitalfunknetzes die dieselbetriebenen Notstromanlagen ersetzen und als Notstromquelle dienen.

Advent gewann eine Ausschreibung des Landes Brandenburg.

