Advents-Benefizkonzert der BMW Niederlassung München und dem Bayerischen Staatsorchester erzielt einen Spendenerlös von über 100.000 Euro für den guten Zweck.

Am Samstag, den 10. Dezember 2022, veranstaltete die BMW Niederlassung München ihr 27. Advents-Benefizkonzert zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher – in diesem Jahr erneut als Hybridveranstaltung im Cuvilliéstheater. Die Spendensumme kommt in diesem Jahr der Abteilung „Hören – Sprache – Cochleaimplantate (CI)“ des kbo-Kinderzentrums München gGmbH zugute, in dem Kinder mit einer schweren Hörstörung oder Hörbehinderung behandelt werden.