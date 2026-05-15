Adventure,Inc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Adventure,Inc lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 33,22 JPY. Im letzten Jahr hatte Adventure,Inc einen Gewinn von 48,33 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,29 Prozent auf 6,34 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Adventure,Inc 6,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at