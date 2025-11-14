Adverty Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Adverty Registered lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Adverty Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 7,4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,3 Millionen SEK umgesetzt.

