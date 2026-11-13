Adverty Registered legte Quartalsergebnis vor

Adverty Registered hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adverty Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 86,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,8 Millionen SEK im Vergleich zu 7,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at