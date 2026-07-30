Adverty Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adverty Registered lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Adverty Registered 12,9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at