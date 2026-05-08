Adverty Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Adverty Registered hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,40 Prozent auf 7,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at