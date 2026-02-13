Adverty Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Adverty Registered hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adverty Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 8,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,100 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Adverty Registered mit einem Umsatz von insgesamt 33,68 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,84 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at