Adverum Biotechnologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Adverum Biotechnologies hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adverum Biotechnologies -1,300 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at