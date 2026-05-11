Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.05.2026 19:35:14
Adviser fees hit $80mn and counting in Spirit Airlines bankruptcy
Current liquidation and prior restructuring procedure have cost more than $110mn combinedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 423,00
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