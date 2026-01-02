|
02.01.2026 20:14:35
Advisor Boosts $14 Million Bet on U.S. Mega-Cap ETF as Markets Lean Back Into Giants
Wealth Advisors of Iowa, an independent financial planning company, disclosed a substantial increase in its stake in the Principal U.S. Mega-Cap ETF (NASDAQ:USMC) during the third quarter, adding 144,585 shares, according to an SEC filing dated November 14.According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 14, Wealth Advisors of Iowa increased its stake in the Principal U.S. Mega-Cap ETF (NASDAQ:USMC) by 144,585 shares. The total position value rose to $14.16 million, up from the prior quarter, with the stake now representing 4.82% of the fund’s reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.