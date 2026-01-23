Advisor Dumps $5.1 Million Stake in FMC Amid a 69% Stock Collapse

Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

23.01.2026 17:30:02

On January 22, tru Independence reported selling out of FMC (NYSE:FMC), liquidating 152,855 shares in a transaction estimated at $5.14 million based on the last-disclosed position values.According to its SEC filing dated January 22, tru Independence sold all 152,855 shares of FMC (NYSE:FMC), resulting in a complete position exit. The net position change for the fund was a $5.14 million decrease, reflecting both the sale and changes in FMC’s share price during the period.FMC previously represented 1.3% of AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 18,50 -2,12%

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
