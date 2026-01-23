Fresenius Medical Care Aktie
23.01.2026 17:30:02
Advisor Dumps $5.1 Million Stake in FMC Amid a 69% Stock Collapse
On January 22, tru Independence reported selling out of FMC (NYSE:FMC), liquidating 152,855 shares in a transaction estimated at $5.14 million based on the last-disclosed position values.According to its SEC filing dated January 22, tru Independence sold all 152,855 shares of FMC (NYSE:FMC), resulting in a complete position exit. The net position change for the fund was a $5.14 million decrease, reflecting both the sale and changes in FMC’s share price during the period.FMC previously represented 1.3% of AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
