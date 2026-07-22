Advit Jewels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Advit Jewels hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,74 INR. Im Vorjahr waren 5,54 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at