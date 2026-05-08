Adways: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adways präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 10,25 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Adways noch ein Gewinn pro Aktie von 5,13 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,28 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adways 3,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at