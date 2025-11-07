Adways gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adways äußerte sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,47 JPY, nach 0,820 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,77 Prozent auf 2,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,05 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at