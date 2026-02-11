|
11.02.2026 06:31:28
Adways stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Adways hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -17,500 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,35 Milliarden JPY – ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adways 3,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,110 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.