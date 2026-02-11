Adways stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adways hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -17,500 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,35 Milliarden JPY – ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adways 3,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,110 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

