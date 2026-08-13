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13.08.2026 06:31:29
Adways verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Adways lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 17,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Adways -7,100 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 3,04 Milliarden JPY gegenüber 2,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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