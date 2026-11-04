Adways vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Adways hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adways 4,47 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3,00 Milliarden JPY gegenüber 2,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at