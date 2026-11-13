ADWorks Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ADWorks Group äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,12 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 14,58 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ADWorks Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 69,48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at