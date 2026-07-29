Adya stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Adya hat am 26.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81641,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at