Adyen-Aktie dennoch mit heftigem Kursrutsch: Wachstumstempo dürfte in 2026 weiter hoch bleiben

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat seine Umsatzprognose gesenkt. Der Erlös soll, bereinigt um Währungseffekte, um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Bislang hatte Adyen einen Anstieg von bis zu rund einem Viertel in Aussicht gestellt. Zudem dürfte die Marge stagnieren. An der Börse führte dies zu einem Ausverkauf.

Die Analysten von JPMorgan sprachen zwar von besser als erwarteten Ergebnissen des niederländischen Zahlungsdienstleisters, betonten jedoch den unter den Erwartungen gebliebenen Ausblick. Goldman Sachs-Analyst Mohammed Moawalla geht davon aus, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sinken werden. Hinzu komme, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal an Schwung verloren habe.

Adyen wurde 2006 gegründet und profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com, Delivery Hero, eBay, easyJet, Spotify, Uber und Zalando.

Im vergangenen Jahr legte der Erlös bereinigt um die Folgen des starken Euro um 21 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 26 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Die Marge habe damit bei 53 Prozent gelegen. Bis 2028 soll dieser Wert über die Marke von 55 Prozent steigen. Damit bestätigte Adyen die mittelfristige Prognose.

Adyen-Aktien brechen ein - Ausblick enttäuscht

Die Aktien von Adyen haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. An der EURONEXT in Amsterdam sackt die Adyen-Aktie am Donnerstag zeitweise um 17,48 Prozent auf 954,10 Euro ab. Mit den massiven Verlusten setzte das Papier die Tradition starker Kursreaktionen auf Quartalsberichte fort. Durch den jüngsten Einbruch beschleunigte der Wert den Abwärtstrend seit Mitte des vergangenen Jahres und erreichte das tiefste Niveau seit 2023.

/zb/stw/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)