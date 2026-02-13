Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

Falsche Bewertung 13.02.2026 16:09:00

Adyen-Aktie dennoch mit Plus: JPMorgan kürzt Ziel auf 1350 Euro

Adyen-Aktie dennoch mit Plus: JPMorgan kürzt Ziel auf 1350 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren.

An der Börse in Amsterdam legt die Adyen-Aktie zeitweise 0,1 Prozent auf 904,20 Euro zu.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

