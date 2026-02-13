Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Falsche Bewertung
|
13.02.2026 16:09:00
Adyen-Aktie dennoch mit Plus: JPMorgan kürzt Ziel auf 1350 Euro
Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren.
An der Börse in Amsterdam legt die Adyen-Aktie zeitweise 0,1 Prozent auf 904,20 Euro zu.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com