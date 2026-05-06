Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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Schwieriges Konjunkturumfeld 06.05.2026 11:46:00

Adyen-Aktie fester: Transaktionsvolumen legt zum Start ins Jahr überraschend kräftig zu

Adyen-Aktie fester: Transaktionsvolumen legt zum Start ins Jahr überraschend kräftig zu

In einem schwierigen Konjunkturumfeld hat der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen das abgewickelte Zahlungsvolumen im ersten Quartal deutlich gesteigert.

Die breit aufgestellte Kundenbasis habe sich robust gezeigt, hieß es vom Unternehmen in dem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht. Das abgewickelte Zahlungsvolumen stieg in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 382 Milliarden Euro und damit deutlicher als von Analysten erwartet.

Der Umsatz stieg zum Jahresstart um 16 Prozent auf 620,8 Millionen Euro; ohne negative Effekte aus Währungsumrechnungen ergibt sich ein Plus von einem Fünftel. Die Umsatzentwicklung ist bereits seit April bekannt, nachdem sich Adyen dazu im Zuge der Ankündigung der Übernahme von Talon.One für 750 Millionen Euro geäußert hatte. Talon.One ist eine Software-Plattform für Marketing-Aktionen wie Gutscheine, Rabatte, Treueprogramme und Treueaktionen.

Die Jahresziele bestätigte Adyen am Mittwoch. Demnach soll der Umsatz bereinigt um Wechselkurseffekte um 20 bis 22 Prozent zulegen. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) dürfte 2026 in etwa stagnieren. Zur Gewinnentwicklung wird sich das Unternehmen allerdings erst wieder zur Vorlage der Halbjahreszahlen äußern.

Die Adyen-Aktie, die 2026 bereits rund 30 Prozent verloren hat, notiert am Mittwoch an der Euronext in Amsterdam 1,39 Prozent höher bei 985,80 Euro. Gründe des bisher schwachen Jahres sind eine Senkung der Umsatzprognose im Februar sowie Sorgen, dass die Konjunkturtristesse die Geschäfte belasten könnte.

/mis/niw/zb

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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