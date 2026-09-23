Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|Führungswechsel
|
23.09.2026 06:05:00
Adyen-Aktie: Klarna-Manager wird neuer Finanzchef
Wie der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.
DOW JONES
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|898,30
|0,55%
|Klarna
|12,18
|2,01%
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