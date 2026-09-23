Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|Führungswechsel
|
23.09.2026 14:26:00
Adyen-Aktie schwächelt: Klarna-Manager wird neuer Finanzchef
Wie der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.
Im Handel in Amsterdam verliert die Adyen-Aktie zwischenzeitlich 3,44 Prozent auf 873,40 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|872,10
|-2,92%
|Klarna
|11,70
|-3,94%
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