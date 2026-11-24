Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Personalie
|
24.11.2026 12:16:00
Adyen-Aktie tiefer: Co-Chef van der Does kündigt Abschied an
Ingo Uytdehaage, der das Unternehmen seit 2023 gemeinsam mit van der Does leitet, übernimmt dann das Ruder allein, wie Adyen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. "Nach 20 Jahren ist dies für mich der richtige Zeitpunkt, um mit einem positiven Gefühl und einer sehr guten Bilanz zurückzutreten", sagt van der Does, der Adyen 2006 mitgeründet hatte. Der Manager wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite stehen.
Adyen verfügt über eine sehr starke Unternehmenskultur, und da Uytdehaage alleiniger Konzernchef werde, dürfte es keine voreiligen Änderungen in der Art und Weise geben, wie Adyen mit seinen Kunden umgehe, wie das Unternehmen seine Technologie entwickle und anschließend an Kunden vermarkte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.
Branchenexperte Hannes Leitner von Investmenthaus Jefferies rechnet ebenfalls nicht mit unmittelbaren Veränderungen. Längerfristig seien diese aber möglich angesichts des zunehmenden Drucks durch den deutlich gefallenen Aktienkurs.
In Amsterdam sinkt die Adyen-Aktie zeitweise um 0,5 Prozent auf 818,90 Euro.
/mis/ck
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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