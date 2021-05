Adyen erweitert Akquisition-Funktionen auf Japan inmitten einer wachsenden Dynamik für bargeldlose Zahlungen

Adyen führt seine Akquisition-Lösung in Japan ein, um Unternehmen bei der Umstellung des japanischen Marktes auf Online-Zahlungen höhere Autorisierungsraten, bessere Kundenerfahrungen und tiefere Dateneinblicke zu ermöglichen.

TOKIO, 19. Mai 2021 /PRNewswire/ -- ADYEN (AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen, gab heute die Ausweitung seiner Akquisition-Funktionen auf Japan bekannt. Die Akquisition-Funktionen von Adyen sind die Grundlage für die All-in-One-Zahlungsplattform des Unternehmens, die es Händlern wie Microsoft, Foodpanda, VanMoof, Breitling und G-Star ermöglicht, mit lokaler Zahlungsabwicklung das Beste aus jeder Transaktion herauszuholen. Diese Ankündigung erweitert die lokalen Akquisition-Funktionen von Adyen im asiatisch-pazifischen Raum nach der Einführung in Australien, Neuseeland, Hongkong, Malaysia und Singapur und wird durch die Nachfrage von internationalen und einheimischen Händlern unterstützt, die Kunden in Japan besser bedienen wollen.

Die Pandemie hat in Japan weiter den E-Commerce-Wachstum beschleunigt und da die japanischen Verbraucher das Online-Shopping weiter annehmen, wird die Nutzung elektronischer Zahlungen steigen, da die Verbraucher weiterhin von bargeldbasierten Zahlungen abrücken. National hat sich die japanische Regierung das Ziel gesetzt , den Anteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bis 2025 auf etwa 40 % aller Transaktionen zu erhöhen, von derzeit etwa 20 %.

„Der asiatisch-pazifische Raum ist ein wichtiger Wachstumstreiber für viele unserer internationalen Händler und damit auch für Adyen. Wir freuen uns, Händlern in Japan unsere Komplettlösung anbieten zu können, da immer mehr Unternehmen auf digitale Zahlungen umsteigen. Händler können mit unseren Tools zur Zahlungsoptimierung und unseren Dateneinblicken neue Wachstumsmöglichkeiten entdecken und ein besseres Kundenerlebnis bieten", sagt Warren Hayashi, President of Asia-Pacific, Adyen.

Trevor Nies, Senior Director of E-Commerce Payments, Risk Operations & Analytics bei Microsoft: „Wir arbeiten seit 2015 mit Adyen zusammen und haben gesehen, wie Adyen die Zahlungsinnovation beschleunigt hat, um Zahlungen schneller, einfacher und sicherer zu machen. Adyen ist einer unserer strategischen Partner, der Zahlungen für uns weltweit über nahezu alle Microsoft-Produkte und -Services abwickelt. Wir freuen uns, als einer der ersten mit Adyen in Japan live zu gehen und unseren Kunden ein nahtloses Zahlungserlebnis zu bieten."

Adyen verwaltet den gesamten Zahlungsfluss, einschließlich Gateway, Risikomanagement und Akquisition für seine Händler. Das bedeutet, dass Marken die globale Expansion beschleunigen und Zahlungsprozesse optimieren können, während sie weiterhin die Erwartungen der Kunden erfüllen.

Adyen bietet Unternehmen Einblicke in lokale Vorschriften, Systeme und Zahlungsmethoden mit erstklassiger Technologie und fundiertem Fachwissen in der Akquise. Mit direkten Karten-Akquisition-Verbindungen zu Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners, Discover und UnionPay werden die Transaktionen in Japan lokal über die Adyen-Plattform abgewickelt. Händler können einfach die einzige Plattform von Adyen nutzen, um alle wichtigen Zahlungsmethoden anzubieten, die Käufer bevorzugen, wie z.B. Kredit- und Debitkarten, zusammen mit relevanten Zahlungsmethoden.

Adyen bietet derzeit lokale Akquisition für internationale Karten in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Hongkong, Malaysia, Singapur, Puerto Rico, Neuseeland und den Vereinigten Staaten an.1

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Der in diesem Update beschriebene Start von Adyen Acquiring in Japan unterstreicht die kontinuierliche Ausweitung der unterstützten Zahlungsmethoden und Regionen im Laufe der Jahre sowie das stetige Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Händlern im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs.

1 Weitere Informationen über das lokale Akquirieren und seine Vorteile finden Sie unter: https://www.adyen.com/global-payment-processing .