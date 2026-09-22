Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
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22.09.2026 18:46:39
Adyen holt neuen Finanzchef von Klarna
Von Najat Kantouar
DOW JONES--Adyen bekommt einen neuen Finanzchef. Wie der niederländische Zahlungsdienstleister mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)
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