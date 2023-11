Adyen veröffentlicht Mittelfristziele - Adyen-Aktie mit Kurssprung

Die Ambitionen sind zwar nicht mehr ganz so hoch wie früher einmal, doch minderten die klaren Aussagen die im Sommer nach Halbjahreszahlen hochgekochten Wachstumssorgen der Investoren. Auch die Geschäftszahlen des dritten Quartals überzeugten, denn immerhin konnte das Wachstumsniveau des ersten Halbjahres gehalten werden.

Die seit August erlittenen Kursverluste sind damit aber noch lange nicht aufgeholt. So hatte der im EURO STOXX 50 notierte Konzern im ersten Halbjahr die Folgen der Zurückhaltung vieler Verbraucher bei Einkäufen sowie den Kampf um technisch versierte Mitarbeiter zu spüren bekommen. Das Wachstum hatte deutlich nachgelassen, die operative Gewinnmarge war gesunken.

Der Aktienkurs war damals von Kursen um die 1500 Euro an nur einem Tag um fast 40 Prozent eingebrochen. Erst im November fanden die Papiere etwas über 600 Euro einen Boden. An diesem Donnerstag nun setzte eine deutliche Erholung ein: Der Kurs gewann gut 30 Prozent auf 905,40 Euro.

Adyen will den Nettoumsatz nun laut einer Mitteilung vom Mittwochabend bis 2026 jährlich im niedrigen bis hohen Zwanziger-Prozentbereich steigern. Am Ende soll dann mehr als die Hälfte davon als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei Adyen hängen bleiben.

Für Analyst Paul Charpentier vom Investmenthaus Bryan Garnier kommen die neuen Ziele nach der Wachstumsenttäuschung vom Sommer nicht überraschend, nachdem Unternehmen in der Vergangenheit noch einen Wert im mittleren Zwanziger- bis niedrigen 30er-Prozentbereicht avisiert hatten. Gleiches gelte für das Margenziel von zuvor 65 Prozent.

Auch Experte Mohammed Moawalla von der Investmentbank Goldman Sachs begrüßte die neue Klarheit für die mittelfristigen Wachstumsaussichten. Zugleich lägen die Zahlen des dritten Quartals deutlich über seinen Erwartungen. Adyen habe Robustheit beim Erlös unter Beweis gestellt. Gut ankommen dürften auch Äußerungen zum Personalaufbau, der 2023 wohl doch nicht ganz so hoch ausfallen dürfte wie zuvor avisiert.

In den drei Monaten bis Ende September stieg das Transaktionsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf 243 Milliarden Euro. Der Nettoerlös legte ähnlich deutlich auf 413,6 Millionen Euro zu.

Die Niederländer wickeln unter anderem Zahlungen im Netz für bekannte Onlineanbieter wie Spotify, Zalando und Uber ab, sind aber auch mit der Zahlungsabwicklung vor Ort in Geschäften aktiv.

Aktien von Adyen haben am Donnerstagvormittag kräftig zugelegt. Zeitweise sprang der Titel an der EURONEXT in Amsterdam um 35,22 Prozent auf 940,70 Euro. Damit reagierte der Wert auf die am Vorabend veröffentlichten neuen Mittelfristziele. Trotz des kräftigen Anstiegs hinkt die Aktie aber noch weit hinter den Kursen aus dem ersten Halbjahr her. Damals bewegte sie sich noch unter größeren Schwankungen um 1500 Euro, bevor im Spätsommer der Absturz kam.

Analysten von Bryan Garnier führten die Gewinne auf den Kapitalmarkttag und die damit verbundenen Zahlen zurück. Die Aussagen zum dritten Quartal zeigten ermutigende Entwicklungen. Der Ausblick sei zwar gesenkt worden, aber er entspreche damit den Konsensschätzungen - und sei vor allem erreichbar. Insgesamt seien die Angaben zum dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, hieß es von Berenberg. Der Ausblick für 2026 sei nun realistisch. Die technologischen Lösungen von Adyen seien weiterhin die besten innerhalb des Segments.

AMSTERDAM (dpa-AFX)