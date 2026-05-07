AEA Bridges Impact A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AEA Bridges Impact A präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte AEA Bridges Impact A ebenfalls 0,090 USD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 86,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at