|
11.02.2026 06:31:28
AEA Bridges Impact A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AEA Bridges Impact A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 11,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,370 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahr verkündet.
Gegenüber dem Vorjahr hat AEA Bridges Impact A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,67 Millionen USD. Im Vorjahr waren 26,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.