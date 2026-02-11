AEA Bridges Impact A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AEA Bridges Impact A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 11,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,370 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat AEA Bridges Impact A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 25,67 Millionen USD. Im Vorjahr waren 26,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at