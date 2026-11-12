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12.11.2026 06:31:28
Aebi Schmidt: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Aebi Schmidt hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 607,1 Millionen USD gegenüber 471,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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