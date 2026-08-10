Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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10.08.2026 09:08:11
Aecom, Alcon And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday
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Nachrichten zu Novartis AG
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07.08.26
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07.08.26
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06.08.26
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06.08.26
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05.08.26
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Analysen zu Novartis AG
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|22.07.26
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|Bernstein Research
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
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|Novartis AG
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