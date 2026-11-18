Aecom Technology hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,12 Prozent auf 3,88 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,26 USD gegenüber 4,21 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aecom Technology im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,10 Milliarden USD im Vergleich zu 16,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at